I Cerviaman corrono per Filippo, in carrozzina fin dalla nascita: e nascerà un nuovo centro per disabili

La stagione dei ‘Cerviaman’ avrà un risvolto benefico di rilievo: saranno infatti raccolti fondi per il ‘Progetto Filippo’, ovvero la creazione di un centro diurno per i ragazzi con disabilità. E’ questa la novità resa nota durante la presentazione della stagione dei ‘Cerviaman’. Il gruppo nato dalla passione per il triathlon è diventato infatti ben presto anche un importante strumento di beneficenza per tutta la comunità.

Non a caso nel corso della mattinata erano presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, gli assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta, il parroco di Cervia Don Pierre Laurent Cabantous, le autorità militari e civili, le volontarie dell’associazione “Sorrisi e filati”, e gli sponsor Technacy e Areca System oltre che del comico Sgabanaza.

Il “Progetto Filippo” a cui è rivolta l’iniziativa benefica parte dal coinvolgimento dei genitori di Filippo, 20enne cervese che soffre di tetraparesi spastica fin dalla nascita. Il ricavato della stagione dei Cerviaman quindi verrà devoluto alla costruzione di un nuovo centro diurno per giovani disabili.

Il sindaco Medri ha evidenziato che la progettazione del centro è in corso: “Si tratta di un’iniziativa di cui siamo orgogliosi e a cui stiamo lavorando alacremente. Spero che già dopo l’estate ci siano passi avanti a livello progettuale. Naturalmente un sostegno economico come quello che verrà dall’attività dei Cerviaman sarà fondamentale: li ringrazio per questo e sono felice che ormai si siano radicati così nettamente in ambito cittadino”.

Per raggiungere lo scopo, i Cerviaman hanno attivato diversi strumenti: dalla vendita delle magliette, disegnate dai ragazzi delle scuole elementari e disponibili in diversi punti vendita della città, alla partecipazione a numerosi eventi e cene, il cui introito sarà appunto devoluto alla causa benefica. Altre nuove iniziative sono in via di preparazione per le prossime settimane.