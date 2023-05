Ravenna circondata dalle acque: Fornace e periferia invase dagli allagamenti

L'acqua non cade più dal cielo, a parte qualche breve precipitazione mattutina, gli argini dei fiumi sono salvi, ma ora sono i canali a preoccupare davvero Ravenna. L'imponente sistema di canalizzazione che nei decenni ha sempre aiutato la città ora rischia di diventare il problema più grosso. Venerdì mattina sono già tante le situazioni di allagamento registrate nelle campagne e nella periferia di Ravenna. Acqua alta almeno fino alle caviglie a Fornace Zarattini, dove il Canale Magni si è innalzato fino a esondare. Proprio per mettere un freno all'avanzata delle acque dal lato occidentale della città, venerdì mattina le ruspe erano al lavoro per realizzare una sorta di argine su via Faentina. Un cordone di terra in mezzo alla strada per bloccare l'avanzata degli allagamenti.

I canali consortili, il Canale emiliano romagnolo (Cer), le esondazioni dei fiumi che dall'entroterra scendono progressivamente a valle. Sono già tante le zone evacuate nel Comune di Ravenna, solo da giovedì pomeriggio: San Michele, Fornace Zarattini, Villanova di Ravenna, San Pietro in Trento, Pilastro, Ragone, Roncalceci, Longana, Ghibullo, Filetto Coccolia. Conventello, le case di via Canalazzo in zona sottopasso Sant’Antonio, e della vicina via Canala, infine Piangipane e Santerno. E potrebbe non essere finita. Gravi problemi sono in corso nella zona di Russi. Diffusi allagamenti vengono segnalati tra Santo Stefano e San Bartolo.

Numerose poi le strade chiuse, con tanti ravennati che si trovano di fatto bloccati. Problemi intensi sul traffico si registrano invece nelle zone ancora percorribili. E probabilmente per questo nella mattinata di venerdì il Comune ha detto che "chi non deve evacuare e non ha una indifferibile ragione per farlo non deve assolutamente spostarsi". Un richiamo per tutti a essere prudenti.