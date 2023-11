Colletta alimentare, a Cervia donate oltre 8 tonnellate di prodotti: superato il risultato del 2022

Sabato 18 novembre si è svolta anche a Cervia la 27esima Giornata nazionale della Colletta Alimentare: in dodici supermercati della zona e del forese di Cervia oltre centocinquanta volontari, impegnati dalle 7.30 alle 20.30, hanno raccolto i generi alimentari che i cervesi hanno donato gratuitamente per un totale di 8151 kg. Nel dettaglio, sono stati raccolti 348 kg di olio, 644 kg di alimenti per l’infanzia e omogeneizzati, 392 kg di tonno e carne in scatola, 1895 kg di pelati e passata di pomodoro, 1860 kg di legumi e verdure in scatola, 1842 kg di pasta, 175 kg di riso, 227 kg di biscotti e 768 kg di zucchero, latte e altri prodotti.

Gli organizzatori si dichiarano molto soddisfatti del risultato, che supera la raccolta del 2022 (kg 7154 +14%): "Nonostante il periodo non facile, si conferma la grande generosità dimostrata dai nostri concittadini. Circa il 60% dei prodotti raccolti corrisponde alle indicazioni date dal Banco Alimentare, considerando le richieste delle strutture caritative; questo dimostra anche una grande attenzione delle persone nella scelta della spesa da donare. Una parte di questi alimenti, sono già stati distribuiti gratuitamente ai quattro Enti caritativi di Cervia".