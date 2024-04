Incendio divampa in un cortile a Ravenna: la densa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza

La colonna di fumo nero che si era alzata in cielo era visibile da centinaia di metri. Un incendio è divampato sabato mattina, 6 aprile, in via Ronco a Ravenna. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al rogo, ma quel che è certo è che le fiamme hanno interessato un gazebo, un'auto Bmw che è andata completamente distrutta e parte di un terrazzo. I vigili del fuoco sono accorsi con diversi mezzi per spegnere le fiamme che, a quanto sembra, avrebbero interessato anche una bombola del gas che è esplosa. Non risultano feriti. Sul posto per i rilievi i Carabinieri