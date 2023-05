Colpita per errore durante la lite: 60enne in ospedale con zigomo e naso rotti

Un grave episodio è accaduto domenica sera a Fornace Zarattini, dove proseguono i lavori per far ripartire il quartiere, ancora in gran parte allagato. Qui, proprio al termine di una intensa giornata di lavoro, è nata una violenta lite che ha finito per coinvolgere, suo malgrado, una donna di 60 anni. A raccontare tutto è la figlia della 60enne ferita. "A Fornace non si mangiava da 4 giorni - riferisce - quando ci è arrivato l'invito a mangiare insieme la pizza al circolo di Fornace. Purtroppo una volta lì, la pizza era già finita". Nel gruppo di persone rimaste senza cibo c'erano anche dei bambini, giunti pieni di speranze, che hanno preso la notizia molto male iniziando a piangere. Le volontarie presenti hanno quindi recuperato qualche panino da dare al gruppo degli ultimi arrivati.

A quel punto nasce il diverbio. Secondo quanto riferito, un giovane, membro del Comitato cittadino di Fornace, avrebbe detto al gruppo: "Voi non eravate invitati". Un uomo del gruppo risponde lanciando contro il giovane un panino. Gli animi si scaldano: il giovane si scaglia in avanti, ma l'altro uomo si scansa, e a ricevere il colpo è la donna di 60 anni. "Le hanno dato 30 giorni di prognosi", testimonia la figlia della signora ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno poi immediatamente chiamato l'ambulanza. La 60enne, portata in ospedale, avrebbe riportato fratture allo zigomo e al setto nasale, si teme inoltre un distacco della retina.