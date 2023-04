Colpito a 5 anni da un tumore inoperabile in Africa: Jayden sarà salvato grazie alla solidarietà

Jayden, 5 anni, è uno dei pazienti più conosciuti del Chaaria Mission Hospital in Kenya: un sorriso, il suo, e una storia che non possono lasciare indifferenti e che un gruppo di volontari italiani, coordinati da Angelica Bellenghi - infermiera Ausl e volontaria di Avis Comunale Barbiano di Lugo (che ogni anno dedica parte delle proprie ferie al servizio in realtà lontane) - ha voluto aiutare nella sua lotta contro la malattia.

“A febbraio 2023 sono stata 5 settimane a Chaaria, dove da un anno e mezzo vive Jayden in una cameretta della pediatria con il papà - racconta Angelica - Jayden ha 5 anni, è originario di un piccolo villaggio che dista 3 ore da Chaaria e purtroppo la madre non si è sentita di rimanergli accanto dopo aver scoperto che era affetto da un carcinoma al braccino destro, conosciuto come Sarcoma di Ewing. Ha già fatto due cicli di chemioterapia e uno di radioterapia, ora la pallina che ha nel braccio si è ridotta da 46 centimetri a 23, ma in Kenya non ci sono i mezzi e le possibilità di eseguire questo intervento chirurgico. Fratel GianCarlo e lo staff dell’ospedale non hanno mai perso la speranza e a oggi se è possibile realizzare tutto ciò è grazie al loro impegno e al dottor Costantino Errani, dirigente medico della Clinica ortopedica e traumatologica III a prevalente indirizzo oncologico che, dal primo giorno, ci ha guidati e supportati in questo difficile percorso. Ora la speranza di salvargli il braccio e, con esso, la vita, è affidata a un intervento chirurgico non più rinviabile che verrà realizzato presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna tra poche settimane proprio dall’équipe del dottor Errani. Se c’è qualcuno che si merita una possibilità nella vita, quel qualcuno è lui, per l’attaccamento alla vita e per la forza che ogni giorno dimostra. Essere un esempio di vita a 5 anni”.

A rendere possibile questo “sogno” è stato un imponente lavoro di squadra: la Fondazione Probone Italia, realtà con sede a Bologna da anni impegnata nell’assistenza diagnostica, terapeutica, chirurgica e riabilitativa alle persone affette da patologie vertebrali e del sistema muscolo-scheletrico che ha creduto in questo progetto e sosterrà le spese sanitarie dell’intervento. Mentre un gruppo di volontari di Avis Comunale Barbiano, coordinati da Angelica Bellenghi, si è preso in carico l’organizzazione del viaggio e la permanenza in Italia e si occuperà delle pratiche burocratiche (visto sanitario, assicurazioni, soggiorno).

A loro si deve anche l’avvio di una raccolta fondi per sostenere le spese dell’intera iniziativa: chi volesse aderire può effettuare una donazione partecipando al pranzo di beneficenza organizzato a Lugo per domenica 14 maggio ore 12:30 (info e prenotazioni 3387781296). Analogamente, è possibile effettuare una sottoscrizione (da parte di persone fisiche o entità giuridiche, in entrambi i casi detraibile) presso il conto corrente aperto appositamente per l’iniziativa IT 60 C 06230 23801 000030592789 o informandosi presso AVIS Comunale Barbiano (3486123655).