La commedia romagnola raccoglie oltre 2.500 euro: saranno devoluti agli alluvionati

Martedì sera al Teatro Socjale di Piangipane la compagnia di teatro dialettale "Scralcagnê" costituita nel 2004 dal Cral della Cassa di Risparmio di Ravenna (ora Cassa di Ravenna), ha presentato la sua nuova commedia "Al fasegna ste maridàz" di Patrizia Bonoli, in una serata evento, il cui ricavato è stato destinato a favore degli alluvionati. Il teatro ha ospitato circa 250 spettatori e ogni partecipante ha donato con grande generosità.

Agli attori e all'autrice è stato tributato un lungo applauso, ma ciò che rende più orgogliosi è aver raccolto ben 2.650 euro già versati in un apposito conto. "Un grande ringraziamento vorremmo fare anche alla CAB Terra e alla Fondazione Teatro Socjale che ci hanno accolto a braccia aperte senza chiedere un solo centesimo di compenso per l'utilizzo del teatro e per il service audio/luci - afferma la compagnia - A maggior ragione siamo quindi felici di essere stati ospiti del Teatro Socjale, un luogo simbolo della cooperazione ravennate, ancor più in queste settimane, in cui il valore della cooperazione lo si è percepito nel momento della difficoltà della comunità, quando la CAB Terra ha deciso di sacrificare una buona parte delle proprie terre, per salvare da una probabile alluvione la città di Ravenna, con tutti i suoi monumenti e la sua storia millenaria. L'evento di ieri sera è un altro piccolo tassello di quel grande mosaico che è stata la generosità, la caparbietà, la voglia di non abbattersi di fronte a nulla del popolo romagnolo, intendendo come tale tutte le persone, romagnole o non romagnole, che dello spirito di questa terra, e dei suoi valori si sono fatti permeare".