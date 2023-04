Ct Darsena, al via con il CSI Ravenna un progetto di attività motoria e ricreativa per le persone con disabilità

Continuano le proposte sportive del CSI Ravenna per le persone con disabilità. Nella programmazione stagionale sono entrati il corso di basket, partito già a settembre, che si sta svolgendo nelle palestre Itis e Montanari, e quello di dodgeball adattato, iniziato lo scorso 18 aprile alla palestra Itis Baldini. Ora è il momento di un progetto che prenderà il via sabato 6 maggio al Ct Darsena e si svilupperà tutti i sabati alla mattina. Si tratta di un’opportunità per trascorrere un momento conviviale, durante il quale le attività più strettamente motorie e sportive saranno infatti miscelate a quelle ludiche e ricreative.

“L’intenzione è quella di creare uno spazio di condivisione ben strutturato – precisa Gabriella Zivanov, referente anche di questo progetto, oltre a quello del dodgeball adattato – che vada oltre la routine settimanale. Il programma della mattinata è stato impostato per dare molti stimoli a chi parteciperà. Sappiamo che lo sport è un forte strumento di aggregazione oltre che uno dei modi migliori per mantenersi in salute e in efficienza fisica. Ma con questo progetto vogliamo anche andare oltre e pensare alle famiglie fornendo loro un servizio e la possibilità di far trascorrere una mattinata al proprio figlio in un contesto organizzato nel quale possa stare in compagnia e fare attività”.

La mattinata al Ct Darsena sarà impostata in questa maniera: dalle 9 alle 9.30 è prevista l’accoglienza dei partecipanti; alle 9.30 inizierà l’attività motoria nei campi del circolo di via Curzola, dopo la quale, alle 10.30, è prevista una merenda. Poi alle 11 un momento di animazione con laboratori ludico-ricreativi strutturati. Il progetto sarà seguito da educatori, operatori sportivi per la disabilità (si è da poco concluso un corso organizzato dal Csi che ha visto una buona partecipazione) e volontari.