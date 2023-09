Finanza e Autorità Portuale a braccetto: incontro tra il colonnello Brandano e il presidente Rossi

Il Presidente, Daniele Rossi, e il Segretario Generale, Fabio Maletti, dell’Autorità Portuale di Ravenna, si sono incontrati nella sede di Via Antico Squero con il Colonnello Leonardo Brandano, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. “In questo momento epocale di trasformazione del Porto di Ravenna – ha dichiarato Rossi – è fondamentale vi sia un dialogo costante, aperto e collaborativo tra tutte le Amministrazioni, per guidare il processo di crescita dell’economia portuale nel costante rispetto delle norme. Le sfide che ci aspettano sono impegnative, veniamo da una pandemia, una guerra che ha impattato significativamente sui traffici portuali, una alluvione che ha colpito drammaticamente il nostro territorio, ma ci sono tutte le premesse per riuscire a portare a termine una trasformazione del nostro scalo in grado di renderlo ancora più competitivo per il futuro. In questa ottica è indispensabile poter contare nell’azione di controllo e monitoraggio del territorio. Sono certo che in questo la Guardia di Finanza ci sosterrà e auguro al Comandante Brandano buon lavoro per il suo nuovo, prestigioso incarico”.