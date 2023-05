Fiumi a rischio esondazione: circolazione dei treni sospesa

Nuovi danni da maltempo sulle ferrovie e nuovi disagi per i pendolari romagnoli. La circolazione è stata sospesa tra Rimini e Ravenna e tra Faenza e Rimini nella tarda mattinata di martedì per condizioni meteo critiche, che potrebbero provocare l'esondazione di alcuni fiumi. Richiesto l'intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. Il treno FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05) è fermo dalle ore 12:08 a Pesaro. I treni regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro.