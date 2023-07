Festa di Sant’Apollinare, i fuochi illuminano i lidi: vietati l'accesso alla diga e la balneazione

Domenica 23 luglio, a partire dalle 23, i lidi ravennati verranno illuminati dallo spettacolo pirotecnico dedicato a Sant’Apollinare, patrono della città, in occasione della sua festa. L’evento, realizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, sarà temporizzato e gestito da centraline di ultima generazione con una coreografia speciale e multicolore, realizzata da Fonti pirotecnica di Riccione.

Per una fruizione sicura dei fuochi, è stata emanata l’ordinanza che nella giornata del 23 luglio vieta la balneazione e ogni altra attività connessa agli utilizzi del mare per la durata della manifestazione pirotecnica, e cioè dalle 22.30 alle 24, nelle aree individuate in un raggio di 50/100 metri dalle “zone di sparo”.

Pertanto detti divieti sono previsti a Marina Romea in un raggio di 50 metri dall’area individuata nella spiaggia tra lo stabilimento balneare Boca Barranca e la foce sud del fiume Lamone; a Punta Marina, in un raggio di 100 metri dalla spiaggia tra gli stabilimenti balneari “4 Venti e Pelo”; a Lido Adriano in un raggio di 50 metri dalla spiaggia tra gli stabilimenti balneari “La Plage” e “Arcobaleno”; a Lido di Classe in un raggio di 100 metri dalla zona di sparo individuata nella spiaggia tra il “Circolo nautico del Savio” e la foce nord del fiume Savio.

Per quanto riguarda i fuochi pirotecnici a Marina di Ravenna, l’Autorità portuale con propria ordinanza ha vietato l’accesso alla Diga foranea sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle 7 di sabato 22 luglio alle 3 di lunedì 24 luglio, salvo autorizzati.

“Ringrazio – ha dichiarato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – la Cooperativa spiagge e il Club del Sole per il prezioso contributo a questo evento. I fuochi di Sant’Apollinare sono un momento di leggerezza e splendore lungo la nostra riviera in occasione del Santo Patrono”.