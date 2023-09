Furti di bici e monopattini nei giardini di casa: nei guai due faentini

Pizzicati due sospetti ladri. L’attività investigativa della Polizia locale dell’Unione faentina ha infatti permesso di identificare e denunciare due persone ritenute gli autori di alcuni furti avvenuti a Faenza nelle scorse settimane. I presunti autori, entrambi faentini, secondo le indagini, si erano specializzati nei furti all’interno dei giardini privati delle abitazioni. Secondo quanto accertato dagli agenti del Comando di via Baliatico, i due si appostavano nei pressi dei condomini che prendevano di mira e, dopo essersi accertati che i residenti fossero usciti, lasciavano l’ingresso aperto, si intrufolavano nei giardini e razziavano quello che trovavano: biciclette, monopattini elettrici e altri oggetti di valore.

Il personale della polizia locale del Comando di via Baliatico, dopo aver raccolto elementi ritenuti inequivocabili sulle loro responsabilità relativamente a tre furti avvenuti nelle ultime settimane in diverse zone della città, ha fermato e identificato i due faentini. Entrambi sono stati denunciati presso la Procura di Ravenna per furto in abitazione.