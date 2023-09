Giornata della fisioterapia in ricordo della lughese Daniela Parri: le sarà dedicato il “Progetto Anima”

Venerdì in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, si è svolto a Bologna il convegno dal titolo “La Fisioterapia in Tutti i Luoghi di vita: competenze, esperienze e prospettive in Emilia Romagna”.

“In Italia più di 27 milioni di persone necessitano di interventi di riabilitazione” - ha affermato il presidente regionale Vincenzo Manigrasso introducendo i lavori in rappresentanza degli ordini della regione. “La Fisioterapia, in particolare nelle persone anziane e nelle persone con malattie croniche, rappresenta un bisogno emergente il cui soddisfacimento non dovrebbe essere affidato alla disponibilità economica del singolo ma costituire uno degli obiettivi prioritari di un servizio sanitario pubblico universalistico qual è il nostro.”

Nel corso dell'evento si è celebrato il ricordo di due colleghi che hanno dato un grande contribuito di impegno e dedizione per la professione: Mauro Gugliucciello, di Udine, cui si deve gran parte del merito per l’approvazione della legge che ha condotto alla costituzione dell’ordine professionale; e Daniela Parri, di Lugo, alla memoria della quale è dedicato il “Progetto Anima” a cui hanno aderito anche gli Ordini dei Fisioterapisti dell’Emilia Romagna, che contribuirà all’acquisto di materiale per il reparto di Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale di Lugo. Daniela Parri era fisioterapista presso la Degenza Riabilitativa di Lugo, quando è venuta a mancare prematuramente nel febbraio 2022.