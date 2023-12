Gli ex alunni si ritrovano a 50 anni dalle elementari per ricordare il loro "méstar"

Si sono ritrovati a 50 anni dalla fine delle elementari gli allievi di Savio della classe elementare 1968-1973 nel ricordo del loro maestro Aldo Ascione (1920-1978).

"E’ stato bello ritrovarsi nuovamente ricordando 'è méstar' attraverso i racconti di 5 anni trascorsi insieme - dicono gli ex compagni di scuola - Avevamo iniziato a incontrarci nel 2018, quando ricorreva il 50esimo anniversario dall'inizio della prima elementare e che corrispondeva con il 40esimo della sua morte. Abbiamo continuato, ma poi il Covid ci aveva bloccato. Ora siamo ripartiti e siamo orgogliosi di ritrovarci per ricordare la figura el nostro indimenticabile maestro. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e di cui ancora oggi facciamo tesoro".