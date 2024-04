Il monologo di Greta alle Iene sull'essere transgender: "Modellare un corpo sulla propria identità è una forma di amore" - VIDEO

La 17enne ravennate Greta Berardi, da qualche anno divenuta paladina dei diritti delle persone transgender, è stata protagonista del monologo alla trasmissione Mediaset Le Iene nella puntata andata in onda martedì sera su Italia Uno. Nel suo discorso, Greta ha parlato delle difficoltà che incontra una persona transgender nel presentarsi a nuove persone e nelle relazioni.

"Io sono Greta, e a volte vorrei che le persone si accontentassero di sapere questo su di me - ha detto la ragazza - Invece spesso sono costretta a dire qualcosa in più, a fare coming out anche svariate volte al giorno. Se invidio qualcosa a Paolo, il mio fratello gemello, è la libertà di poter conoscere persone nuove senza ogni volta dover dire sono cisgender, perché a nessuno interessa. E l'indifferenza, in questo caso, non è una cosa brutta: è arrendersi al fatto che questo è solo un altro modo di essere umani, che non va vissuto con vergogna, e che modellare un corpo sulla propria identità e i propri desideri è solo una forma di amore. Un amore che a volte, sbagliando, sono la prima a pensare di non meritare".

"In passato alcune persone a cui piacevo, dopo aver scoperto che sono transgender, hanno fatto un passo indietro - spiega Greta - Nelle relazioni faccio ancora fatica a fare il primo passo, perché ho paura di rifiuto. A volte penso di valere meno, di avere meno possibilità di essere felice di una persona cisgender. Ma poi, dopo ogni delusione, mi ripeto che chi è capace di andare oltre gli stereotipi non può che accorgersi che invece io, quell'amore, lo merito. Perché io valgo e oggi so bene chi sono: io sono Greta".