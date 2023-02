I bouquet floreali da sposa del negozio di Massa Lombarda premiati ai 'Wedding Awards'

Ancora una volta “Milla – Wedding Floreal Designer” è in cima alla classifica delle preferenze. Per il quarto anno consecutivo, dal 2020 al 2023, è Milla Bendoni la vincitrice del premio "Wedding Awards" nella categoria Fiori e decorazioni. Attiva a Massa Lombarda dal 1997, specializzata negli allestimenti per matrimoni e cerimonie in genere, la professionista romagnola si è aggiudicata ancora una volta il riconoscimento di Matrimonio.com, portale ufficiale del gruppo The Knot Worldwide leader globale nel settore nuziale con oltre 700mila professionisti del settore nuziale e milioni di recensioni, che anche quest’anno ha celebrato una nuova edizione dei Wedding Awards.

Un premio come sempre molto gradito, perché frutto delle recensioni degli stessi clienti, ovvero delle coppie di sposi che hanno scelto di affidarsi a Milla nel giorno più importante della loro vita. Importante anche per le dimensioni del consenso espresso, con il punteggio di 5 su 5 assegnato in tutte le sottocategorie previste: qualità del servizio, tempo di risposta, professionalità, rapporto qualità/prezzo e flessibilità. Punteggi ottenuti nelle ben 87 recensioni dedicate all'impresa di Massa Lombarda.

Nel frattempo poche settimane ha aperto ufficialmente il Milla Wedding Lab, una nuova sede, sempre nella città di Massa Lombarda in viale Zaganelli. Uno spazio concettualmente rinnovato rispetto al precedente, dove presentare le creazioni che tante coppie hanno apprezzato e studiare nuove soluzioni per continuare a stupire con fantasia e buon gusto.

I premi Wedding Awards vengono assegnati ogni anno alle aziende di 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e altri servizi.