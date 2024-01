In centro le immagini della stagione di opera e danza al Teatro Alighieri

Nuovo appuntamento con le mostre a cielo aperto di via Zirardini – Open Air-Gallery. Dal 18 gennaio saranno visibili le immagini della stagione di opera e danza del Teatro Dante Alighieri, a cura di Ravenna Tourism in collaborazione con Ravenna Manifestazioni.

Le evocative immagini di opera de L’incoronazione di Poppea di Monteverdi e della Turandot di Giacomo Puccini, saranno affiancate da quelle della danza con la Company Wayne McGregor e Autobiography, del Nuovo Balletto di Toscana in The Red Shoes e di SpellBound Contemporary Ballet che presenta L’arte della fuga. Una passeggiata in via Zirardini sarà l’anticipazione o il ricordo di quanto in programma al Teatro Alighieri.

La stagione 2024 del Teatro Alighieri di Ravenna - che dal 19 gennaio al 21 aprile presenta tre titoli d’opera e tre appuntamenti con la danza (https://www.teatroalighieri.org/) – sarà inaugurata venerdì 19 (replica domenica 21 gennaio) con la prima de L’incoronazione di Poppea nell’allestimento firmato da Pier Luigi Pizzi, che ha curato regia, scene e costumi, e Antonio Greco sul podio dell’Orchestra Monteverdi Festival - Cremona Antiqua.