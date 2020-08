Fatale incidente nella notte: muore in bici investito da un'auto

Ha avuto un tragico epilogo l'incidente che si è verificato tra Faenza e Castel Bolognese. Intorno all'1 della notte tra lunedì e martedì due amici di Castel Bolognese stavano pedalando lungo la via Emilia, quando alle loro spalle è arrivata una Opel Corsa condotta da una 23enne - anche lei di Castel Bolognese - che ha preso in pieno uno dei due ciclisti. Nel violento urto tra l'auto e la bici il ciclista, un 35enne, è stato sbalzato violentemente a terra ed è morto sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L'automobilista, sotto shock, è stata portata all'ospedale di Faenza per gli accertamenti del caso, mentre l'amico è stato ascoltato dalla Polizia. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Sul posto la Polizia stradale di Faenza e una volante della Polizia di Stato, la corsia della via Emilia in direzione di Castel Bolognese è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.