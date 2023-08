Autocisterna che trasporta alcol si ribalta alla rotonda: pericolo d'incendio, intervengono i pompieri

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Ravenna. Attorno alle 15 un camionista, che trasportava un carico di alcol metilico, stava viaggiando su via Canale Magni quando, nell'entrare nella rotonda degli Spedizionieri verso la Romea, ha perso il controllo dell'autocisterna rovesciandosi su un fianco nel campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.

È stata chiusa al traffico la rotonda degli Spedizionieri, mentre resta aperta al traffico in entrambe le direzioni la statale Romea. Si consiglia se possibile di evitare la zona e percorrere altre strade.

Visto il pericolo d'incendio a causa del carico di alcol del mezzo pesante, sul posto si sono portati anche i Vigili del fuoco di Ravenna, che stanno valutando il trasferimento del liquido trasportato in un'altra autocisterna e potrebbero rendersi necessarie ulteriori variazioni alla circolazione.

“Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco - afferma il sindaco Michele de Pascale - che come sempre sono intervenuti prontamente mettendo in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, ma si sono purtroppo rese necessarie modifiche alla viabilità. Un ringraziamento anche agli agenti della Polizia stradale e locale sul posto per la gestione del traffico”. Un altro incidente si è verificato in mattinata sulla Ravegnana.