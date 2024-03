Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali: scontro tra ciclista e scooterista

Ancora un incidente nel ravennate, dopo quello avvenuto all'alba di oggi in cui sono rimasti coinvolti tre giovani. Attorno alle 11 una donna in bicicletta è stata investita da uno scooter su via Circonvallazione al Molino, all'altezza dell'attraversamento pedonale all'angolo con via Piave. La donna stava attraversando sulle strisce - da chiarire se in sella alla bici o accompagnandola per mano -, quando all'improvviso è stata travolta da un uomo in sella a uno scooter. Nel violento urto, entrambi sono volati a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco che si è fermata sul luogo dell'incidente mentre rientrava da un intervento, mettendo in sicurezza la strada. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Ravenna con codici di media gravità, le loro condizioni fortunatamente non destano particolari preoccupazioni. La Polizia locale di Ravenna ha chiuso la strada per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, deviando il traffico sul posto.

