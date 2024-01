Dopo l'incidente fugge, lasciando l'amico morto e la compagna ferita tra le lamiere: 36enne arrestato. Era ubriaco alla guida

E'stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e conseguente fuga da incidente con esito mortale l'uomo di 36 anni, di origine romena e residente nella zona di Filetto, che si trovava alla guida della Toyota Yaris coinvolta nel tragico incidente stradale della notte tra venerdì e sabato a Godo di Russi. Gli accertamenti etilometrici hanno evidenziato che l'uomo guidava con un tasso alcolemico di circa quattro volte il limite consentito per legge, che è di 0.50 g/l.

Nel tremendo schianto ha perso la vita l'amico dell'arrestato: si tratta di Danilo Filomeno, 58enne di San Pancrazio, per il quale non c'è stato nulla da fare. Come riporta l'Ansa, la donna ferita è invece una 31enne di Riolo Terme, compagna del rumeno, che a quanto sembra non si troverebbe per fortuna in pericolo di vita. Dopo lo schianto, avvenuto sulla San Vitale, il 36enne illeso era fuggito facendo perdere le proprie tracce e lasciando sul posto La compagna ferita e Filomeno, che poi è deceduto. L'uomo si trova attualmente in carcere a Ravenna in attesa di convalida.