Schianto in moto nella notte, 18enne perde la vita: chi era la vittima

Drammatico incidente nella notte a Ravenna, dove un motociclista di appena 18 anni ha perso la vita. Il fatale incidente si è verificato attorno all'1.30 della notte tra mercoledì e giovedì in viale Alberti, vicino al Ponte Assi. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso d'accertamento avrebbe perso il controllo della due ruote, colpendo un guard-rail e finendo la propria corsa contro uno spartitraffico, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il 18enne non c'è stato nulla da fare. La vittima è Alessandro Bianchi, residente in zona. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Del fatto è stato avvisato il pm di turno. Con ogni probabilità si è trattato di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Alessandro era un grande appassionato di moto e giocava nella under 17 del basket Faenza. "In certi momenti è impossibile trovare le parole perché il dolore è troppo grande - scrivono dalla società faentina - Ciao Ale! Un grande abbraccio a Gianfranco, a Claudia e a Luca da tutta la Raggisolaris". "Un grande dolore per il quale è difficile trovare parole. Un giorno triste per tutti noi - aggiungono dal Basket Ravenna Piero Manetti - Le nostre condoglianze ai familiari, Claudia, Gianfranco e al fratellino Luca. Ricorderemo per sempre la tua passione e il tuo sorriso sul campo da basket. Ciao Ale!".