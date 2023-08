Fissati i funerali di Alessandro, morto a 18 anni. La mamma: "I vostri abbracci sono preziosi in questo momento"

La comunità di Ravenna è in lutto per la prematura scomparsa di Alessandro Bianchi, 18enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha perso la vita in un incidente su viale Alberti. Il giovane, residente a Ravenna, era appassionato di moto e di basket.

Amici e parenti che vorranno salutare Alessandro per l'ultima volta potranno farlo domani, sabato 19 agosto. Dalle 7.30 sarà aperta la camera mortuaria in via Fiume Abbandonato. Alle 16 si terrà invece la messa funebre alla parrocchia di Santa Maria del Torrione. "Vi aspettiamo, i vostri abbracci in questo momento sono davvero preziosi", dice la madre Claudia.