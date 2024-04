Incidente alla rotonda vicino al ponte mobile: traffico in tilt all'ora di punta

Ha paralizzato il traffico proprio all'ora di punta, poco dopo le 8.30, l'incidente avvenuto venerdì mattina all'interno della rotonda Belgio, tra via delle Industrie e via della Chimica, nei pressi del ponte mobile. Un'auto e un camion sono stati protagonisti di un tamponamento, fortunatamente non grave.

Non risultano feriti, tuttavia il mezzo pesante ha bloccato la strada paralizzando il traffico, con lunghe file di veicoli. Sul posto la Polizia locale di Ravenna.