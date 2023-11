"La Comunità educante": le iniziative per la Giornata internazionale della disabilità a Russi

Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’ONU per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) almeno un miliardo di persone, il 15 per cento della popolazione globale, è in condizione di disabilità. In Italia si stima che siano circa 3 milioni e 100 mila le persone con gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere le abituali attività quotidiane. Anche il Comune di Russi intende portare all'attenzione della cittadinanza i temi dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale, attraverso una serie di iniziative inserite nella rassegna «La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare».

Il programma

Lunedì 27 novembre

Biblioteca comunale, Via Godo Vecchia 10, INGRESSO LIBERO

DA SOLI CI SI PERDE, INSIEME SI VA LONTANO

Ore 17 - Mostra, a cura della dott.ssa Saula Cicarilli, Coordinatrice pedagogica del Comune di Russi. Saranno esposti gli elaborati dei progetti di inclusione provenienti dai servizi educativi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dai servizi sociali e sanitari e dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Ore 17.30 - Performance di Playback Theatre, a cura dell’APS Scuola Teatro La Bassa, che coinvolgerà operatori dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, le famiglie e i caregivers. Il Playback Theatre è un teatro d'improvvisazione, dove attori e musicisti mettono in scena narrazioni e storie offerte dal pubblico.

Mercoledì 6 dicembre

Inoltre, mercoledì 6 dicembre alle ore 13, la Cooperativa San Vitale, che a Russi gestisce il Centro Stampa - Copisteria Insieme, in collaborazione con il Comune di Russi organizza al Centro Sociale Culturale Porta Nova un PRANZO SU INVITO, rivolto ai familiari dei ragazzi impegnati nelle attività del Centro Stampa. Si tratta di un momento conviviale, a coronamento delle attività laboratoriali e di inclusione svolte durante l'anno dalla Cooperativa. Una comunità è inclusiva quando guarda, indistintamente, a tutti e a tutte le loro differenti potenzialità.

Per informazioni sul progetto «La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare»:

Comune di Russi

Area Servizi alla Cittadinanza

tel. 0544 587648

email istruzione@comune.russi.ra.it