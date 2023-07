Disabilità, la ministra Alessandra Locatelli visita la spiaggia che non ha barriere

Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha fatto visita sabato pomeriggio alla spiaggia "Tutti al mare. Nessuno escluso" di Punta Marina, gestita dall'associazione faentina 'Insieme a te'. Sono tantissime le persone con disabilità che negli ultimi 5 anni hanno potuto usufruire della spiaggia di Punta Marina. Lo stabilimento balneare senza barriere è il sogno diventato realtà di Dario Alvisi, malato di Sla scomparso nel 2018, concretizzato dalla moglie Debora Donati. Dopo la sperimentazione partita nel 2018, l'associazione "Insieme a te" si è aggiudicata il bando per l’assegnazione temporanea della concessione demaniale marittima per la realizzazione, in maniera stabile, di una spiaggia attrezzata e organizzata per l'accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori. Nell'incontro la ministra ha rimarcato lo spirito di squadra dei volontari.