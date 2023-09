“La Regola Sic": sabato la premiazione della Fondazione Marco Simoncelli

Sabato alle 15, presso il Centro Aquae Sport Center di Porto Fuori La Fondazione Marco Simoncelli in collaborazione con l’Associazione KK&PP di Ravenna consegneranno i premi della 1° Edizione del concorso dedicato ai Licei Artistici dell’Emilia Romagna “La Regola S.I.C.”. Saranno premiate e/o menzionate 11 opere sulle 87 ricevute, progetto di grande successo e di seguito saranno messe all’asta per sostenere la Fondazione in collaborazione con Memorabid, la prima casa d'aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente a memorabilia ed esperienze sportive. Le premiazioni saranno effettuate da Kate Fretti (ex compagna di Marco Simoncelli) e dalla presente giuria artistica. Per un giorno eleggiamo Ravenna, al centro della Romagna terra di motori, capitale di Passione e Solidarietà.