Al via la 'caccia al tesoro' di Laura Pausini: una fan trova i suoi occhiali e vince un incontro con la cantante - VIDEO

Una bella sorpresa per una fan di Laura Pausini, che si è aggiudicata il primo premio della sua "caccia al tesoro in tour". La cantante di Solarolo, infatti, oggi ha dato il via a una nuova iniziativa: in alcune delle tappe del suo tour, che questa sera farà tappa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la Pausini lascerà in giro per la città degli oggetti legati ad alcune canzoni a sorpresa che canterà durante i live. "Con l’arrivo di questo nuovo anno ho pensato ad un modo per divertirci assieme durante il tour, vi sfido a trovarli tutti", ha scritto Laura sui social.

E questa mattina la cantante ha pubblicato il primo video su Instagram, in cui mostra un paio di occhiali da sole rosa lasciati su di una recinzione misteriosa. Dalle coordinate inserite nel post, si scopre che gli occhiali sono proprio di fronte alla Unipol Arena, dove stasera si riuniranno i suoi fan. "Chi troverà per primo questo oggetto dovrà portarlo al concerto di stasera e mostrarlo ai ragazzi del merchandise (nello stand all’interno dell’arena), e avrà la possibilità di incontrare Laura in backstage poco prima dell’inizio dello spettacolo", viene specificato.

A trovare gli occhiali, nel giro di pochi minuti, è stata Cristina Bertani, fan bolognese della Pausini. "Quando Laura ha postato il video ero in ufficio in centro a Bologna - spiega la fortunata - È stato tutto merito di mia figlia, mi ha avvisata e mi ha detto "Corri mamma!". In realtà ero già andata a sentirla al concerto di ieri sera (sempre a Casalecchio, ndr), ma ora ho acquistato due biglietti per quello di stasera, per me e per mia figlia!".