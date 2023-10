Lavori notturni in autostrada: disposte varie chiusure notturne

Lavori in autostrada. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di martedì 17 ottobre alle 6 di mercoledì 18 ottobre, in modalità alternata:

- sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola;

- sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lugo.

Dalle 22 di mercoledì 18 alle 6 di giovedì 19 ottobre:

- sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola;

- sarà chiusa l'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", situata nel tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

Dalle 22 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 ottobre, in modalità alternata:

- sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo;

- sullo svincolo Quadrifoglio, sarà chiuso il ramo di uscita, con provenienza A14 Bologna-Taranto, che immette sulla SS16 adriatica, in direzione di Ferrara città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.