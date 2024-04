Lavori sulla rotatoria della provinciale: chiuso il traffico nelle ore notturne

Per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale sulla rotatoria lungo la SP 8 “Naviglio” a Cotignola, è stato istituito il divieto di transito della circolazione in notturna dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal giorno 15/04/2024 al giorno 19/04/2024 sui seguenti tratti stradali: SP n. 20 “Rugata-Madrara” dalla PK 3+600 (incrocio SP43) alla PK 5+677 (rotatoria SP8 Cotignola); SP n. 108 “Salara” dalla PK 0+000 (Ponte sul Senio Cotignola) alla PK 0+849 (rotatoria SP8 Cotignola); SP n. 75 “Gabina Boncellino” dalla PK 6+650 (incrocio con SC Via Destra Naviglio) alla PK 7+177 (rotatoria SP8 Cotignola). L’ordinanza è valida per tutti esclusi i residenti e i mezzi di soccorso.

Vengono perciò previste le seguenti deviazioni:

I veicoli in transito lungo la S.P.n. 20 “Rugata-Madrara” provenienti da Russi e diretti a Cotignola giunti all’intersezione con la S.P.n. 43 “Gobbadino-Accarisi” dovranno svoltare a sx e da lì raggiungere la località Granarolo Faentino per immettersi sulla S.P.n. 8 “Naviglio”;

i veicoli in transito sulla S.P. n. 8 “Naviglio” provenienti da Bagnacavallo e diretti sulla S.P.n. 20 dovranno portarsi in località Granarolo Faentino e da li fare il percorso inverso di cui al punto a;

i veicoli in transito sulla S.P.n. 19 “Pilastrino S.Francesco” provenienti da Cotignola e diretti sulla S.P.n. 8, attraverso la SP n. 108 “Salara”, dovranno proseguire su tale tratto (Via Breda);

i veicoli in transito sulla SP 75 “Gabina Boncellino” e diretti sulla SP n. 8 dovranno immettersi al Km. 6+650 sulla S.C. Via Destra Naviglio svoltando a destra.

Sul posto verrà posizionata apposita segnaletica a cura dell’impresa.