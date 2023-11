Lugo, due iniziative della Lilt per la prevenzione e l'hospice

Sabato 25 novembre, presso le sale esposizioni Lino Longhi e l’area antistante, in via A. Acquacalda 29 - Lugo, avrà luogo un’importante cerimonia per celebrare due avvenimenti davvero significativi: la consegna di una Dacia Sandero da parte della LILT di Ravenna, all’Hospice Benedetta Corelli Grappadelli ed alle Cure palliative domiciliari di Lugo dirette dal dr. Luigi Montanari. Questa Donazione è possibile grazie agli importanti contributi dei signori Barbara Ravaglia e Daniele Gulmanelli, in memoria di Anna Furini, della Compagnia teatrale “Amici del Pronto Soccorso” di Lugo con le tre rappresentazioni di “Con ‘sta neve e con ‘sto vento chi è che bussa al mio convento?” e di DeStauto, concessionaria Renault, Nissan e Dacia di Lugo e Ravenna.

Il secondo avvenimento è legato all’inaugurazione della mostra “Quadri per la prevenzione“ che contribuirà all’acquisto di un ecografo di nuova generazione per la Senologia di Lugo, oltre che al finanziamento dei progetti di Prevenzione della LILT.

Questa mostra, che si concluderà domenica 3 dicembre con l’asta dei quadri, dalle 15 alle 18, è stata resa possibile grazie alla generosità della signora Paola Fabbri, che donerà il 50% del valore delle opere acquistate alle finalità sopra descritte, e dell’Associazione Commercianti ASCOM di Lugo, che ha reso disponibili gratuitamente le sale esposizioni Lino Longhi. Un ringraziamento particolarmente caloroso va a Gianni e Paolo Parmiani, graditissimi banditori dell’asta.