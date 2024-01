Tutti pazzi per i "mattoncini": tante persone all'Almagià per la mostra di Lego

Bagno di folla all’Almagià di Ravenna per l'evento “Mattoncini in Darsena”, un'esposizione di collezioni e opere originali realizzate da tanti appassionati con i mitici mattoncini Lego. Il grande ex magazzino ha fatto da cornice sabato e domenica a una mostra che ha attratto famiglie con bambini e non solo. Ancora una volta, la magia dei mattoncini ha infatti richiamato un gran numero di persone, tutte con la voglia di tornare piccoli e farsi emozionare da creazioni che mettono in moto la fantasia.

L'evento stato promosso da RomagnaLug, un’associazione di amici romagnoli che coltivano lo stesso hobby, ovvero le costruzioni con i Lego, abbinate a un forte radicamento territoriale. L'Almagià ha così ospitato per il fine settimana un'area espositiva di oltre 50 metri lineari. Durante la due giorni tantissimi spettatori si sono soffermati ad ammirare le varie creazioni proposte dai vari artisti-appassionati. In mostra c'era una grande città, composta da palazzi, negozi, parchi e naturalmente auto, bici e animali. Trenini elettrici schizzavano qua e là nella grande "City" a mattoncini. Ma non era l'unica sorpresa.

Ampio spazio veniva dato al mondo di Star Wars, con grandi navi spaziali da osservare, c'erano poi castelli e maghi dall'universo di Harry Potter. Divertenti e curiose le tantissime "Brick Headz": pupazzetti (rigorosamente fatti con i mattoncini) raffiguranti i personaggi più disparati, dal mondo Disney a quello di film, serie tv e fumetti. Super partecipata anche l'area di gioco libera per bambini (ma anche per i grandi) che volevano sviluppare qualche piccola creazione con tanti pezzi fra cui scegliere. Infine, non poteva mancare uno spazio dedicato all'acquisto di tanti prodotti del noto marchio danese.