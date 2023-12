Vietato ballare sul soppalco del Mercato Coperto: "Rischi per la sicurezza"

Il Comune di Ravenna ha disposto la sospensione delle iniziative di pubblico spettacolo che comprendevano balli e scenari nel soppalco del Mercato Coperto di Ravenna. La decisione è arrivata, fa sapere il consigliere comunale Alvaro Ancisi, dopo la sua recente istanza in cui chiedeva accesso alle autorizzazioni ad eventi che, nella loro promozione, indicavano show, balli e canti, nonché fotografie “pubblicate sui social in occasione di analoghi pubblici spettacoli in atto da anni presso il Mercato coperto stesso, che ne mostrano il soppalco addobbato con degli scenari e clamorosamente sovraffollato dalle persone, a rischio notevole della loro sicurezza in caso di incidenti o imprevisti”, scrive Ancisi.

Dopo la segnalazione, lo sportello per le attività produttive ha quindi disposto, il giorno stesso , l’“immediata sospensione per motivi di sicurezza dell'intrattenimento danzante e dell'installazione degli scenari”. L’autorizzazione al Mercato Coperto, infatti, prevederebbe infatti la possibilità di realizzare pubblici spettacoli da svolgersi nel soppalco per una capienza massima di 200 persone, con l’obbligo di garantire un idoneo sistema per verificare il rispetto di tale capienza”, data la “modesta estensione (circa 190 mq)” del locale posto al primo piano in cui si prevede l’ “assenza dell’attività danzante di scenari”.

Per il 21 dicembre, il Comune ha per la prima volta convocato, “con carattere di urgenza per le superiori ragioni di sicurezza”, una seduta della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso il Mercato coperto stesso, per esame della documentazione e contestuale sopralluogo, al fine di “definire le varie configurazioni standard con le relative capienze ed il sistema di controllo degli accessi per non superare la capienza dell’area di pubblico spettacolo e di quella dell’intero piano primo, nonché di valutare le altre criticità segnalate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco”.

Scrive nella sua interrogazione Ancisi (Lista per Ravenna): “Preso atto della gravità di quanto sopra esposto e di come sembri non sia stato effettuato, negli anni di validità dell’autorizzazione, controllo alcuno che rilevasse tempestivamente eventuali irregolarità o trasgressioni, così da intervenire d’urgenza onde evitare potenziali situazioni critiche “per le superiori ragioni di sicurezza”, chiedo al sindaco di riferire come ciò sia potuto accadere e come la propria Giunta intenda operare per porvi rimedio ed impedire che ciò abbia a ripetersi ovunque, non certo per limitare a giovani e meno giovani modalità d’intrattenimento piacevole e divertente del loro tempo libero, quanto perché non ne sia messa a rischio rilevante la sicurezza”.

Ed infine Ancisi: “Chiedo inoltre perché l’amministrazione comunale non abbia, per giustificate ragioni di pubblico interesse, informato la cittadinanza dell’atto di parziale sospensione dell’autorizzazione in questione, tanto che, nella nottata di venerdì scorso, lo spettacolo pubblico programmato si è svolto ugualmente, nei modi vietati dal provvedimento di “intrattenimento danzante e installazione degli scenari”. Per le stesse ragioni, ho dato informazione pubblica al Prefetto e alla Polizia Locale di Ravenna”.