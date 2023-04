Coldiretti, Giancarlo Merendi confermato all'unanimità presidente dell'associazione Pensionati di Ravenna

Si muove nel solco della continuità l'associazione Pensionati Coldiretti di Ravenna che, nei giorni scorsi, ha eletto i nuovi organi dirigenziali partendo dalla conferma all'unanimità del presidente, Giancarlo Merendi. L'assemblea ha nominato i due vicepresidenti Giorgio Mazzotti e Aredamo Sangiorgi e i dodici componenti del consiglio direttivo. Si tratta di: Graziello Alvisi, Angelo Zoli, Fiorenzo Rivalta, Roberto Conti, Angelo Minguzzi, Alcide Marconi, Argentina Caravita, Bruno Guadagnini, Dante Verna, Renzo Liverani, Luigi Babini, Adriano Pederzoli.

Merendi, classe 1946 e titolare di un'azienda sementiera e ceralicola con i suoi figli, è stato eletto dai vertici provinciali e dai rappresentanti dell’associazione di ogni sezione. All'assemblea tra i rappresentanti delle istituzioni del territorio sono intervenuti l'assessore comunale con delega a Partecipazione e Legalità Igor Gallonetto, il viceprefetto Pierluca Castelli e il commissario della Questura di Ravenna Marco Famiglini, dirigente dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico. Famiglini ha presentato una relazione ai coltivatori presenti sul tema della sicurezza pubblica e della prevenzione, con un focus specifico sul rischio truffe e furti.



“Questa conferma all’unanimità mi riempie di orgoglio – ha commentato Merendi – e mi responsabilizza ulteriormente al fine di proseguire con grande impegno nell’opera di sostegno da parte dei pensionati alle battaglie di Coldiretti per la difesa e promozione dell’agricoltura italiana, in primis quella contro il cibo sintetico che minaccia il futuro dell’agricoltura e quindi dei giovani coltivatori. Ci concentreremo nella difesa dei diritti e delle istanze degli agricoltori in pensione con l’obiettivo di essere sempre una parte attiva, forte e vitale all’interno di Coldiretti Ravenna”.

“L’assemblea Pensionati – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – rappresenta da sempre un momento di condivisione e riflessione, ma anche un’occasione per approfondire temi fondamentali come, appunto, quello della sicurezza, da quella alimentare che interessa da vicino tutti noi consumatori, a quella urbana. Ringrazio Prefettura e Questura per la disponibilità e vicinanza dimostrata e voglio rimarcare l’importanza e il ruolo dei pensionati all’interno della famiglia e dell’azienda agricola, risorse fondamentali per aiutare le nuove generazioni ad affrontare e superare le difficoltà che il comparto agricolo sta vivendo”.