Ermanna Montanari in lizza per il miglior monologo teatrale della stagione 2022/2023

È in lizza per il miglior monologo andato in scena nella stagione teatrale 2022/2023 l'attrice ravennate Ermanna Montanari. Il suo "Madre" è entrato nella terna finalista del premio "Le maschere del Teatro italiano 2023", la cui cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Bellini di Catania il prossimo 7 settembre. A decidere il vincitore una giuria di mille esperti del settore. "Madre" è prodotto e interpretato da Montanari con Stefano Ricci e Daniele Roccato e pometto scenico di Marco Martinelli.

L'attrice ravennate, co-direttrice artistica e fondatrice del Teatro delle Albe, negli anni è stata vincitrice di premi nazionali e internazionali, tra i quali otto "Premi Ubu" (è la donna più premiata con gli Ubu in tutta la storia del premio dal 1977 a oggi, davanti a Emma Dante e Mariangela Melato), il premio "Lo Straniero" dedicato alla memoria di Carmelo Bene, il premio "Eleonora Duse" e il premio "Mess di Sarajevo".