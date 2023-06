Tamponato violentemente dall'auto: muore un ciclista

È un lughese la vittima del drammatico incidente avvenuto ieri mattina a Imola, attorno alle 9.15. L'uomo, un ciclista di 76 anni, stava procedendo in sella alla sua bici lungo via Nuova bivio Selice in direzione Mordano, quando improvvisamente una Mercedes guidata da un 21enne di Dozza lo ha urtato malamente da dietro, come riportato da alcuni testimoni. Il ciclista è stato sbalzato per diversi metri in avanti, finendo sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il 76enne non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale. Il 21enne conducente dell’auto dovrà ora rispondere di omicidio stradale.