Nozze di ferro per Marcella e Giampaolo: 206 anni in due, festeggiano 70 anni di matrimonio

Nell’ambito della Cerimonia delle nozze d’oro, di diamante e di ferro (o anche di titanio, a secondo della letteratura sul tema), non potendo partecipare in presenza al momento organizzato dal Comune di Faenza, svoltosi sabato 11 novembre al Museo internazionale delle ceramiche, il sindaco Massimo Isola questa mattina ha fatto visita a Marcella Piani e a Giampaolo Baschetti, entrambi classe 1920 e che quest’anno festeggiano i 70 anni di matrimonio.

La signora Marcella, casalinga, è nata il 3 agosto del 1920 e suo marito, Giampaolo, insegnante di matematica alle medie Lanzoni, è nato il 10 ottobre 1920; dalla loro unione sono nati Maria Giovanna e Francesco. La coppia, anche se la signora Marcella da qualche anno ha perso la vista e malgrado questo si occupa di alcune piccole faccende in cucina, vive in casa accudita dalla figlia Maria Giovanna.

Giampaolo Baschetti, figlio dello storico proprietario del Tabacchi del Duomo, laureato in Chimica, negli anni della Seconda guerra mondiale ricopriva la posizione di ufficiale di complemento per il Regio esercito; all’indomani dell’8 settembre del 1943 fu deportato nei campi IMI, per soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania e della Polonia, facendo ritorno a Faenza solo dopo tre anni.

La signora Marcella nel periodo bellico, assieme alla famiglia, fu sfollata a Sarna dove conobbe la famiglia del futuro marito. Una conoscenza che dopo anni la portò a incontrare Giampaolo con il quale si unì in matrimonio il 6 aprile 1953.

Questa mattina il sindaco Massimo Isola ha fatto visita alla coppia che quest’anno festeggia il 70esimo di matrimonio; non avendo potuto partecipare alla Cerimonia al Mic di sabato il primo cittadino ha consegnato di persona l’attestato per la ricorrenza, portando loro i saluti della città.