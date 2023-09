Nuovi sigilli all'ambulatorio veterinario, la difesa del dott. Guerra: "Sconcertati da questa decisione e la impugneremo"

"Sconcertati da questa decisione e la impugneremo". Non usa mezzi termini l'avvocato Claudio Maruzzi, difensore del dottor Mauro Guerra, nel commentare la notizia del nuovo sequestro dell'ambulatorio veterinario di Sant'Antonio al centro di un'inchiesta che lo vede indagato per vari reati tra i quali uccisione e maltrattamento di animali portò a una prima chiusura della struttura disposta dall’autorità giudiziaria il 3 maggio 2021. In seguito era arrivato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione che aveva permesso al professionista di riprendere l'attività ma, oggi, l'ambulatorio è tornato sotto sigilli con una nuova decisione del collegio ravennate, riporta in vigore il sequestro esecutivo deciso dal giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti che è stato eseguito nella giornata di venerdì.

"Certe modalità con cui talora si muove la macchina giudiziaria - commenta l'avvocato Claudio Maruzzi - vengono vissute come vessatorie e in certi casi ci si può sentire soffocati da un sistema poliziesco. Il tribunale invece di motivare meglio le ragioni per cui a suo tempo giustamente aveva ritenuto esorbitante il sequestro dell’ambulatorio, come aveva disposto la cassazione, ha deciso di chiuderlo. Siamo sconcertati da questa decisione e la impugneremo sicuramente in cassazione non appena potremo leggere le motivazioni. Voglio precisare con forza che il Dottor Guerra può continuare l’attività veterinario, provvisoriamente non nel consueto ambulatorio e proprio ieri, con l’avvocato Alberto Santoli di Bologna, abbiamo notificato il ricorso contro l’abnorme, illegittima e vessatoria radiazione provvisoriamente disposta dall’ordine di Ravenna, che, come abbiamo documentato, dopo aver sospeso il procedimento in attesa dell’esito del penale, ha addirittura sanzionato con la pena massima fatti falsamente ricostruiti e in gran parte prescritti. È una pagina vergognosa che verrà lavata con la forza della verità".