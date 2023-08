Cambio al vertice dei Lions Valli Faentine, Omar Giama è il nuovo presidente

Cambio al vertice del Lions Club Faenza Valli Faentine. Il passaggio di testimone c’è stato nei giorni scorsi ed ha visto il dottor Omar Giama, succedere al collega Daniele Donigaglia. Giama guiderà il club per l’annualità 2023/2024.

“Ringrazio Daniele Donigaglia per l’impegno profuso in questo anno. Il mio intento principale per questa presidenza - ha affermato Giama nel suo discorso di insediamento - sarà quello di aiutare, stimolare ogni socio del nostro club a dare il massimo. Voglio continuare a costruire una cultura di collaborazione, di creatività e di pensiero critico all'interno del nostro gruppo, in modo che possiamo affrontare le sfide che ci attendono in modo più efficace”. Il consiglio direttivo che affiancherà Omar Giama sarà composto da: Daniele Donigaglia, Gianluca Medri, Paolo Viozzi, Andrea Drei, Tommaso Rotatori, Carlo Visani, Giuseppe Mercatali, Maurizio Ponti e Massimo Visani.

Il neo presidente ha partecipato nei giorni scorsi a Jesi al passaggio delle consegne dei Governatori del distretto 108A. Presente anche la presidente di zona Chiara Cavalli Balla. Il neo governatore Marco Candela il cui motto è "con il solo timore della nostra coscienza”, ha ribadito la mission dell’associazione e ha esortato tutti a essere presenti nei nostri territori con service di qualità.