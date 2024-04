Open week al Conservatorio: un'opportunità per esplorare gli spazi e scoprire i corsi

Il Conservatorio statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna annuncia una "Open Week", un'opportunità per esplorare gli spazi e scoprire le varie possibilità che iscriversi in conservatorio comporta. L'Open Week si svolgerà presso il Polo delle Arti, in Piazza J.F. Kennedy 7, ogni giorno dal 15 al 19 aprile, nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Inoltre, sabato 20 aprile, sono previsti due turni: la mattina, dalle 9:00 alle 13:00, e il pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, iniziando con una cerimonia di benvenuto presieduta dal direttore.

Durante questa settimana, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare i corsi accademici tradizionali, assistendo a lezioni aperte o prove musicali di studenti solisti o in piccoli gruppi da camera. Ci sarà inoltre la possibilità di parlare con i professori degli strumenti di loro interesse, prenotando un appuntamento per un colloquio individuale. Sarà possibile osservare i corsi accademici di nuova apertura, tra cui i corsi pop/rock suddivisi in Pianoforte, Canto, Batteria, Chitarra, Basso Elettrico e Tastiere Elettroniche, l’indirizzo di musiche tradizionali dedicato alle musiche da ballo della tradizione emiliano – romagnola, ma anche la musica elettronica con gli studi per la musica applicata alle immagini e con quelli per tecnico del suono.