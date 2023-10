Per favorire la ricerca di un lavoro per le persone disabili c'è il progetto 'Fand Occupability'

La sede della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità accende i riflettori su Fand Occupability, un progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna con DGR n. 1259/2022, totalmente gratuito, organizzato e promosso da Fand, Anmil, Anmic, Ens, Uici, Unms con l’aiuto e la professionalità di oltre 100 cooperative del territorio.

Il progetto è un insieme di percorsi e di strumenti finalizzati all’occupabilità e diversamente declinabili a seconda delle caratteristiche e delle esigenze di quanti sono alla ricerca di opportunità lavorative. Un percorso innovativo per persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 e per giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92; in entrambi i casi residenti o domiciliati nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Fand Occupability si pone come obiettivi quelli di implementare l'occupabilità; contrastare gli elementi di contesto che determinano condizioni di esclusione e discriminazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; potenziare l'integrazione delle persone disabili e a rischio di emarginazione sociale, con azioni individualizzate o collettive, per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Incentivare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disabili, attraverso percorsi integrati che prevedano l'adozione di diversi strumenti di politica attiva del lavoro. Accompagnare gli utenti nelle attività formative e/o lavorative che si svilupperanno in base al progetto. Collaborare con le altre misure esistenti.

Fand Occupability Ravenna

Un gruppo di lavoro d’eccellenza composto, oltre alle Associazioni della Fand, da Fare Comunità consorzio cooperativa sociale, Engim Emilia Romagna sede di Ravenna, Cfp Arte e Mestieri Angelo Pescarini sedi di Faenza e Ravenna, Cefal sedi Villa San Martino Lugo e Faenza, Coop Sociale La Pieve Ravenna, Coop sociale San Vitale Ravenna, Coop sociale Librazione Ravenna, Coop sociale Ceff Francesco Bandini Faenza, Coop sociale il Mulino Bagnacavallo e I.Ri.Fo.R. saranno a disposizione per creare un insieme di percorsi e di strumenti finalizzati all’occupabilità e diversamente declinabili a seconda delle caratteristiche e delle esigenze delle persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 e per giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92; in entrambi i casi residenti o domiciliati nel territorio dell’ Emilia-Romagna. Il percorso può integrarsi con altri interventi in essere.