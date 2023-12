Per Natale al Pavaglione apre un 'temporary shop' dedicato ai giocattoli

Due aziende tedesche del settore dei giocattoli, Sigikid e Playmobil, aprono sabato alle 16 le porte del loro Temporary Store natalizio italiano a Lugo. Una scelta pensata per essere vicini a chi ha affrontato le sfide derivanti dall’alluvione di maggio portando una ventata di gioia nel cuore della città, sotto le Logge del Pavaglione (angolo presso il Teatro Rossini), godendo del piacere di un giocattolo vero, per toccarlo e giocarci.

In collaborazione con il loro partner, Sogno del Bambino, e valutando i problemi ingenti che l’alluvione ha inferto a tutta la Romagna, queste aziende hanno inteso partecipare attivamente alla rinnovata energia che possiede questo territorio, portando il loro tocco nella splendida cornice del Pavaglione. Si potranno così vedere i peluche di Sigikid e le action figure di Playmobil. Il negozio temporaneo offrirà una vasta gamma di giocattoli in occasione delle festività e per l’ideale crescita dei bambini. Ci saranno le ultime novità di entrambi i marchi. Inoltre Sogno del Bambino inaugura questo Temporary Shop anticipando i festeggiamenti dei prossimi 65 anni di attività dell’azienda lughese.