Sposalizio del Mare, "matrimonio" tra Cervia e Cortina d'Ampezzo per la 579esima edizione

"Matrimonio" tra il mare e la montagna. Il palazzo comunale di Cortina D’Ampezzo ha ospitato oggi la presentazione del programma dell’edizione 2023 dello Sposalizio del Mare di Cervia, alla presenza del sindaco Massimo Medri, dell'assessore alla Cultura Cesare Zavatta e della vicesindaca di Cortina Roberta Alverà. Questa edizione vede la vicinanza tra due località che mostrano tante le affinità, dal punto di vista dell'appeal turistico, della vocazione sportiva e dalla cura e valorizzazione delle bellezze naturalistiche. L’edizione 2023 dello Sposalizio del Mare parte sotto la guida di Andrea Masoni, regista e organizzatore di grandi eventi, spot, filmati e cortometraggi e vede la nascita di un logo dedicato alla manifestazione.

Lo scambio di doni fra le città e la benedizione dell’anello da parte del vescovo Lorenzo Ghizzoni avverranno all’aperto in piazza Garibaldi. Poi si formerà il corteo che accompagnerà l’anello fino al porto dove verrà imbarcato per la cerimonia in mare e dove i pescatori dell’anello saranno pronti per ripescare il simbolo del matrimonio della città con il mare. Saranno inoltre posizionati in città due maxi-schermi che diffonderanno le immagini in diretta della cerimonia in mare. Oltre a quello sul lungomare si aggiungerà quello montato in piazza Garibaldi.

Dama dell’anello di questa edizione sarà Maria Pia Timo, attrice, comica e cabarettista molto conosciuta e amica della città insieme a Vito, comico, cabarettista attore e conduttore televisivo anch’egli amico della città di Cervia che vestirà i panni del Podestà, altra figura importante del corteo storico. L’antica manifestazione cervese riceverà, durante i giorni della festa il prestigioso premio internazionale Leonardo 'The Immortal Light', un premio nato in occasione delle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo Da Vinci. Cervia sarà premiata per l’evento rievocativo fra i più longevi d’Italia.

L’edizione 2023 dello Sposalizio del Mare vuole ricordare anche Alberto Lunardini, il cervese recentemente scomparso che pescò l’anello lanciato in mare da Papa Giovanni Paolo II nel 1986, anno in cui proprio il Santo Padre celebrò la cerimonia dello Sposalizio del Mare di Cervia. I pescatori dell’anello (gruppo del quale Alberto ha sempre fatto parte) sfileranno in corteo con il lutto al braccio e ad Alberto sarà intitolato il premio della cuccagna sull’acqua.