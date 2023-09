Solarolo ancora piegata dal maltempo: il doppio evento di Laura Pausini cambia location

Occasione sfumata per Solarolo, che nel giugno scorso avrebbe dovuto ospitare il raduno annuale del fanclub di Laura Pausini e, in una seconda giornata, un concerto per i soli residenti (a fine aprile erano partite le richieste per i biglietti). " I tempi per affrontare e provare a risolvere gli incalcolabili danni prodotti dall’alluvione, che ha colpito pesantemente il 90% del paese, saranno ancora molto lunghi", avevano spiegato dall'amministrazione comunale.

E infatti, alla fine, l'artista romagnola è stata costretta a cambiare i suoi piani. Il party ufficiale del suo fan club, 'Launatici', si terrà a Rimini il 2 dicembre dalle 16 alle 19 allo Stadium. È possibile prenotarsi per la partecipazione all'evento gratuito, riservato esclusivamente agli iscritti al Fan club 'laura4u_official'. Alla data faranno seguito due concerti sempre a Rimini. Oltre all’appuntamento dell’8 dicembre, la Pausini si esibirà sul palco dello Stadium anche nella serata di sabato 9 dicembre.

E proprio oggi la cantante ha annunciato a sorpresa una nuova data a Bologna, fissata per il prossimo 10 gennaio alla Unipol Arena, e una a Roma, il 16 dicembre al palazzo dello sport. Con questo annuncio si arricchisce il Laura Pausini World Tour. Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini, che porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. La cantante romagnola ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con il nuovo album 'Anime Parallele', che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.