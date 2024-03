Una bellissima notizia per le famiglie della 12enne di Fusignano e della 13enne di Cotignola scomparse da mercoledì scorso. I Carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, venerdì sera hanno rintracciato le due minori.

Le ragazzine sono state trovate all'interno di un bed and breakfast in zona stazione a Napoli, città in cui fin da subito si erano concentrate le ricerche. Le due amiche, in ottimo stato di salute, verranno affidate ai genitori che si stanno recando alla stazione Carabinieri di San Pietro a Patierno.

"Voglio ringraziare il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, le due Compagnie di Ravenna e Lugo, il Nucleo investigativo che in stretta sinergia con i Carabinieri di Napoli e sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Barberini hanno ritrovato a Napoli le due ragazzine scomparse - commenta il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - Straordinaria la professionalità dei nostri militari".