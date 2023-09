A 4 mesi dall'alluvione riapre il negozio di giocattoli: "Un segno di ripresa al fianco delle famiglie"

A 4 mesi di distanza dalla devastante alluvione di maggio, il negozio di giocattoli e prodotti dell'infanzia di Fornace Zarattini riapre. Toys Center e Bimbostore, insegne di PRG Retail Group, hanno infatti riaperto il punto vendite in via Faentina 178, pesantemente danneggiato dagli allagamenti che avevano colpito tutto il Ravennate e in particolare il quartiere nella periferia ovest di Ravenna.

“L’alluvione degli scorsi mesi è stato un duro colpo per i cittadini dell’Emilia-Romagna che hanno saputo però rialzarsi mostrando al Paese un’incredibile resilienza e volontà di ricominciare. La riapertura del negozio Toys Center e Bimbostore di Ravenna, oggi ancora più bello, a soli quattro mesi dall’alluvione, vuole essere testimonianza fattiva del sostegno delle insegne e di PRG Retail Group alle famiglie e alla comunità di tutto il territorio. Un messaggio di ripresa e ritorno alla quotidianità che si sostanzia anche attraverso l’emozione del gioco e del crescere insieme che cerchiamo di trasferire nei nostri negozi. Come PRG Retail Group abbiamo voluto dare il nostro contributo, testimoniare la nostra presenza anche in termini di opportunità lavorative e restituire ai clienti un negozio ancora più bello. Essere al fianco delle famiglie è la mission aziendale e in momenti tragici come quelli di questa primavera non può che sostanziarsi in atti ancora più concreti”, così dichiara Fabio Brugnoli, direttore commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

A quattro mesi dalla chiusura forzata, Toys Center e Bimbostore restituiscono alla città un negozio ricco di nuove proposte, un segno della volontà delle insegne di accompagnare le famiglie, oltre che un importante impegno assunto nei confronti dello staff del punto vendita ravennate. Il negozio ha una superficie complessiva di 850 metri quadrati, di cui 200 dedicati all’insegna Bimbostore con un assortimento che spazia dalla puericultura, al tessile, al baby food. Il reparto giocattoli propone oggi al suo interno nuove aree esperienziali per i momenti di condivisione dei piccoli clienti con le loro famiglie.