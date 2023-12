Un riconoscimento per i volontari emiliani che hanno dato una mano durante l'alluvione

Il gruppo di volontari Ripuliamoci, che di solito si occupa di organizzare raccolte rifiuti nel territorio emiliano, ha voluto far sentire la propria vicinanza alle popolazioni romagnole durante il periodo nero dell’alluvione. Ha organizzato come primo step raccolte di beni alimentari ed attrezzature per effettuare pulizie (spazzettoni, pale, secchi, detersivi e molto altro) consegnandoli con i propri mezzi presso l’Hub di Emergency a Faenza, alla sede Croce Rossa di Ravenna e nei punti di raccolta di Conselice e Sant’Agata sul Santerno. Le spedizioni sono state diverse ed il gruppoha potuto toccare con mano la situazione drammatica vissuta dalle popolazioni romagnole. Non si sono però limitati a consegnare beni ma han voluto portare anche forza lavoro. Ben tre son state le spedizioni di gruppo verso il territorio romagnolo tra le quali spicca l’organizzazione di un pullman con a bordo ben 48 perone armate di scope e spazzettoni vogliose di aiutare i cittadini locali della fornace Zarattini di Ravenna. Un impegno per cui sabato 25 novembre il gruppo, rappresentato da Roberto Benelli e Stefano Ferrari, è stato convocato alla sede della Croce Rossa di Ravenna ed è stato consegnato loro un attestato di riconoscimento per tutto il lavoro svolto.

I volontari emiliani sono rimasti piacevolmente colpiti dallo spirito combattivo dei romagnoli che hanno mantenuto la loro famosa accoglienza e ospitalità, nonostante la tragedia. Diverse son state le persone che organizzavano piccoli ristori per i volontari, tra i quali spicca il signor Maurizio Rambelli che ha organizzato per i 48 volontari, alla fine della dura giornata di lavoro, un rinfresco a base di piadine, squacquerone, prosciutto e vino. Il gruppo è riuscito a portare diverso materiale in Romagna anche grazie alle raccolte tappi di plastica e sughero che organizza. Le raccolte consentono al gruppo di effettuare diverse donazioni ad enti benefici e stavolta i fondi sono stati utili per aiutare le persone alluvionate. Un'iniziativa che ora si sta sviluppando anche a Ravenna dove sono nati diversi punti di raccolta come lo studio legale Sergio Scarlatella e la pasticceria Mosaico.

I volontari emiliani, inoltre, mettendosi in contatto con la società Parkforfun che ha gestito l’organizzazione dei parcheggi Italia Loves Romagna ed il concerto di Harry Styles presso l’Rcf Arena di Reggio Emilia, si è accordato per una donazione concretizzatasi con un portabarella per la Croce Rossa di Ravenna. Il gruppo di Ripuliamoci ha infatti ripulito gli 8 parcheggi utilizzati per ogni concerto ed hanno partecipato alle pulizie circa un centinaio di persone.