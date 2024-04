Ripetute aggressioni e risse, il Questore chiude la discoteca

Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per quindici giorni di una discoteca di Milano Marittima sulla base dell'articolo 100 del Tulps. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha eseguito il provvedimento nella giornata di ieri. La decisione dello stop è arrivata in seguito a una serie di segnalazioni da parte dei carabinieri della Compagnia di Cervia che, negli ultimi mesi, sono dovuti intervenire nei pressi del locale e al suo interno per una lunga serie di aggressioni e risse. Solo negli ultimi 4 mesi, come è emerso, i militari dell'Arma hanno dovuto sedare altrettante risse. Dalla Questura spiegano che "l’adozione del provvedimento di chiusura si è resa necessaria alla luce del fatto che questi gravi episodi, ripetuti e non occasionali, costituiscono seri motivi di allarme per la collettività ed un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica".