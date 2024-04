Rissa ai giardini Speyer, interviene la Polizia: fermato un uomo

Un alterco è degenerato in rissa causando l'intervento delle forze dell'ordine. E' accaduto intorno alle 18 di oggi nella zona della stazione e dei Giardini Speyer a Ravenna, dove si è verificata una accesa discussione che avrebbe coinvolto diverse persone straniere. Sul posto sono quindi intervenute le volanti della Polizia di Stato, poi coadiuvate da Carabinieri e Polizia Locale per sedare la lite. A un certo punto, tuttavia, gli animi si sarebbero ulteriormente scaldati e un uomo, già coinvolto nella discussione, avrebbe aggredito un agente di Polizia. Nel caos che si è creato, una donna che aspettava l'autobus alla vicina fermata avrebbe accusato un malore ed è stata quindi soccorsa dal 118 che l'ha portata per accertamenti all'ospedale di Ravenna. L'uomo responsabile dell'aggressione è stato invece condotto in Questura per chiarire la vicenda.