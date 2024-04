Russi, al via i corsi gratuiti di skateboard e freestyle

Da aprile prenderanno il via all'Arka Park di Russi (zona Stazione FS) i corsi gratuiti di skateboard e roller freestyle per ragazzi, organizzati da Asd Ice-In Line Imola nell'ambito del progetto Sport di Tutti – Inclusione "Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi". L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili; favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; incoraggiare la realizzazione di attività sportiva che agevoli la partecipazione delle categorie vulnerabili. Il progetto prevede quindi l'avvio dei corsi di skateboard da lunedì 8 aprile, tutti i lunedì e giovedì, alle 18.30, ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 5/6 ai 14 anni. Da martedì 9 aprile parte anche il corso di roller freestyle che si svolgerà tutti i martedì e venerdì, alle 18.30 per la stessa fascia d'età. Le attività sono gratuite.